鑄件大廠永冠-KY去年銷售噸數及合併營收，雙雙飆史上新高，獲利卻遭原物料上漲而侵蝕，不增反減，永冠去年EPS為1.95元，16日董事會決議每股配現金股利0.60元。永冠台中港一期新廠預計第三季正式投產，今年銷售目標訂為20萬噸，挑戰連續第三年創新高。

永冠去年風電產業對鑄件需求熱度雖不如前年，依舊成長，產業機械及注塑機景氣復甦，需求也顯著增長，去年銷售噸數19.4萬多噸，年增幅10.4％；去年合併營收89.48億元，年增9.33％，雙雙改寫同期新高。

永冠去年反映生鐵及廢鋼等原物料成本上漲，調漲產業機械及注塑機鑄件報價約10％～15％，囿於與大陸風電客戶簽定年約，無法中途漲價，只能自行吸收成本上漲，加上風電營收占比接近五成，去年本業獲利3.16億元、本期淨利2.14元，EPS從前年4.81元降至1.95元。

永冠董事會決議每股配發現金股利0.60元，現金股利配發率30.77％；會中也決議6月17日召開股東會，全面改選董事。