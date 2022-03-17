鑄件大廠永冠-KY去年銷售噸數及合併營收，雙雙飆史上新高，獲利卻遭原物料上漲而侵蝕，不增反減，永冠去年EPS為1.95元，16日董事會決議每股配現金股利0.60元。永冠台中港一期新廠預計第三季正式投產，今年銷售目標訂為20萬噸，挑戰連續第三年創新高。
永冠去年風電產業對鑄件需求熱度雖不如前年，依舊成長，產業機械及注塑機景氣復甦，需求也顯著增長，去年銷售噸數19.4萬多噸，年增幅10.4％；去年合併營收89.48億元，年增9.33％，雙雙改寫同期新高。
永冠去年反映生鐵及廢鋼等原物料成本上漲，調漲產業機械及注塑機鑄件報價約10％～15％，囿於與大陸風電客戶簽定年約，無法中途漲價，只能自行吸收成本上漲，加上風電營收占比接近五成，去年本業獲利3.16億元、本期淨利2.14元，EPS從前年4.81元降至1.95元。
永冠董事會決議每股配發現金股利0.60元，現金股利配發率30.77％；會中也決議6月17日召開股東會，全面改選董事。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。