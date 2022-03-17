1928年的夏天，印度帕蒂亞拉大君 (Bhupindar Singh)走訪巴黎芳登廣場的寶詩龍（Boucheron）總店，一口氣訂了149件珠寶，創下芳登廣場史上的最大訂單。為了頌讚珠寶史上最榮耀的一刻，Boueheron以印度大君的珠寶為靈感打造14件珠寶作品，如今有6件珠寶抵台，即起展至19日止。

寶詩龍「Histoire de Style, New Maharajahs」珠寶展抵台，重現昔日印度大君珠寶的奢華風貌。（Boucheron提供）

據悉，當年大君率領40位妻妾僕侍和一只裝滿寶石的箱子走訪巴黎，一行人浩浩蕩蕩住進芳登廣場的麗茲酒店，面對這位史無前例的珠寶大戶，廣場四周的珠寶店無不殷切期盼大君的到訪。最後，大君選擇推開Boucheron的大門，身後則跟隨著手提一只鐵鑄保險箱的錫克教衛兵，一打開箱子，裡面裝滿近8千顆的彩寶與鑽石，數量之龐大，可謂史無前例。

印度大君訂製珠寶的設計草圖，三顆祖母綠主石重達150 克拉，寶石碩大且層疊繁複，是權力的象徵。（Boucheron提供）

半年後，Boucheron總共為大君設計打造149件珠寶作品，其中有40件是大君本人佩戴的珠寶，風格融入印度民俗風濃豔對比色彩、層層披掛堆疊等元素，奢華指數破，其中一款以上百顆祖母綠組成的項鍊，光是3顆主石就重達150克拉。

今年，Boucheron創意總監Claire Choisne以當年同樣磅礡的奢華氣勢籌劃打造「New Maharajahs」系列作品，並以「Histoire de Style」為主題在全球舉辦巡迴展，作品原本有14件，但在巴黎發表時就已被VIP搶訂了大半，如今有6件作品抵台，台灣是全球巡展的第三站。

寶詩龍New Maharajahs系列項鍊，水晶、鑽石等，有三種佩戴方式，2985萬元。 （Boucheron提供）

寶詩龍New Maharajahs系列項鍊，水晶、鑽石等，有兩種佩戴方式，4740萬元。（Boucheron提供）