國民黨初選將至，新北市第四選區（三重、蘆洲）議員選情激烈，今傳出新北市黨部有意說服韓家軍林鼎超轉戰其他選區，將名額留給新北市政府前市長室秘書吳訓孝，新北長侯友宜17日面對媒體詢問前市長室秘書吳訓孝選情，侯連說了3次「不知道這件事」。

國民黨表態爭取新北市第四選區（三重、蘆洲）議員的參選新人，有前市長室秘書吳訓孝、韓國瑜前青年局長林鼎超及現任議員蔡明堂兒子蔡政呈，近期有消息傳出，新北市黨部有意說服林鼎超轉戰第三選區（新莊），將第四選區名額留給吳訓孝。

新北市長侯友宜17日出席五股區市政活動，面對媒體詢問，黨部似乎有意讓韓國瑜前青年局長林鼎超轉戰新莊？會不會覺得這樣很不公平？那吳訓孝轉轉戰新莊適不適合？侯友宜對此連回3個「不知道、不知道這件事情」。

新北市第四選區議員擬參選人、前市長室秘書吳訓孝說，關於惡質選舉的放話新聞，我要再次強調，我不需要協調，我在地方成長，在地服務，只會參加三重蘆洲區的國民黨初選。選舉一到就狂砸錢參選，這個舉動粗暴，也更讓人質疑，面對世代關心的意義，社會結構的不正義，希望走出自己的風格節奏。

吳訓孝也說，選舉不能新台幣，還要有新觀念，如果有人選擇在三重蘆洲服務只是因為在地方的看板多，錢多，這種過時觀念真的為人詬病，也是國民黨需要改革的地方，唯一勝選的不二法門就是在地經營，在地服務。

林鼎超表示，有聽聞流言有地方人士要找他協調，但從沒有人和他接觸，在還沒做民調的情況下，有這些傳言令人匪夷所思，他強調，三重蘆洲是他的家鄉，他幼稚園念蘆洲、家人也在蘆洲當代表，加上看板已掛，絕對不會考慮轉戰其他選區。

林鼎超也說，前高雄市長韓國瑜對他要參選感到很支持，他跟吳訓孝超不熟，吳訓孝今天發表的言論未指名道姓，因此不覺得「選舉不能新台幣」這種話是指他，他不想要回應這種事情。