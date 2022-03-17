日本東北地區外海16日晚間11點36分(台灣時間晚間10時36分)發生規模7.4強震，台南市長黃偉哲今天上午表示，台南在日本東北地區的友誼市有仙台、山形市、弘前市及青森縣，他第一時間已聯繫慰問。他說，經歷過0206地震的我們對此感同身受，希望傳達關懷給日本，祈願所有人平安。

黃偉哲說，昨晚一得知日本強震，第一時間即以line、簡訊關心慰問奈良美智及日本情形，奈良美智也回訊告知一切平安。他說，台南的日本友人多、友誼城市也不少，包括東北地區的仙台、山形等，目前得知當地人命損傷狀況還好，但財產、建築所損害在所難免，我們也為他們祈願祈福。

他說，日本311大地震，台灣民眾都很關心，日本朋友在我們遭遇0206地震也給予許多實質幫忙，從日本運來「對地雷達車」協助搜救，雙方往來情誼深厚，他謹代表台南市民對日本表達慰問與關切。

黃偉哲除指示聯繫各友誼市關心災情，今早也正式致函各友誼市的市長表達慰問。台南市政府表示，根據目前掌握消息，台南4個友誼市目前除了多處停電、停水、火災及仙台的古蹟有城牆坍塌、雕像傾斜外，所幸，尚無傳出重大人員傷亡災情。