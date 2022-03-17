中部近日空氣品質不佳，台中火力發電廠卻還火力全開？台中市長盧秀燕今天指出，身為市長呼籲國家用乾淨能源發電，也希望電力供應分散，全國最大電廠在台中，現在燒更多煤，對台中人不公平；全國民眾面臨國家缺電、停電，中火燒更多煤製造更多空汙，但電價又要上漲，國家應檢討能源政策。

台中市長盧秀燕今天出席大甲區東明國小新建公共化幼兒園園舍工程動土典禮時受訪空汙問題。盧秀燕說，她上任後積極整治空汙，經統計台中市2019至2021年PM2.5平均16.7微克，已較2015至2018年改善約21％；不過3月3日之後，許多城市發生跳電、停電情形，中火必須扮演全國電力救援角色，因此火力全開燃燒更多煤炭造成空汙。

盧秀燕指出，中火機組全是燃煤，一缺電、停電就要火力全開會製造更多空汙，這對台中市民及中部民眾不公平嚴重影響健康，希望國家思考能源政策，發電方式一定要採取乾淨能源，中火一直燒煤炭救援不是長久辦法，這段時間大家可以共體時艱稍微忍耐，但火力全開要多久呢？

盧秀燕認為，如果停電、跳電問題無法解決，中火必須支援受害的卻是台中民眾用肺發電。她強調，身為市長呼籲國家用乾淨能源發電，也希望電力供應分散，全國最大電廠在台中，現在燒更多煤，對台中人不公平。

媒體問全台缺電但台電又要電價調漲的看法？盧秀燕強調，全國民眾面臨國家缺電、停電，中火燒更多煤製造更多空汙，但電價又要上漲，國家應檢討能源政策。