嘉義市政府安排十一家在地優質伴手業者商品赴日，參加亞洲最具規模之一的專業食品暨飲料展_「2022年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2022)」，於2022年3月11日圓滿落幕，充分展現嘉義市美食品牌力。此次參展業者包含小夫妻拌麵、咖樂彩虹麵、阿久師、渼橘客(Magic)、林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、錦龍食品、四季蜂收、薯職人、斐園茶莊及嘉竹商行等，主打嘉義市在地特色美食伴手禮，展出成果豐碩，預計將為業者帶來千萬商機。

台灣品牌參展。(圖/嘉義市政府提供)

嘉義市勇媽市長黃敏惠9日在臉書上空中應援參展嘉義隊，雖然因為疫情關係，無法組隊前往，嘉義市政府委託日本在地專業工作人員協助推薦嘉義市特色伴手禮，於日本千葉縣幕張展開的2022年東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2022)，在3月8日至3月11日期間四日展期吸引近五十家採購人員前來洽談，包含許多知名超市、進出口業者、電商、大型食品商社及餐飲通路等，許多買家希望透過此次食品展進一步了解並進口台灣食品。展覽期間由嘉義市政府特別安排的現場解說員為每位買主作商品解說，針對臺灣阿里山茶葉、特色拌麵系列、點心食品系列、健康食品系列及醬料類商品等皆受到日本大型超市、連鎖通路、食品批發商及食品電商的高度關注，且希望能進一步洽談合作機會。

嘉義市此次參展的小夫妻拌麵、咖樂彩紅麵及小聰明拌麵為此次參展中詢問度最高的伴手禮商品，許多日本餐廳、連鎖超市、電商及進口商皆表示高度興趣，希望能進一步洽談合作機會；而在日本經營餐廳及食材批發商業者亦對此次參展的義興醬業、四季蜂收與錦龍食品等商品特別關注；日本進口茶商則希望能與此次參展的斐園茶莊接洽；食品貿易公司、食品批發商、進口商與超市等買家則希望能與渼橘客、阿久師、薯職人等參展業者接觸並瞭解後續合作方式，更有健康食品商及超商希望能洽談嘉竹商行的滴雞精商品。今年的東京國際食品展雖因疫情影響，參展業者皆無法到現場與買家面對面接觸及現場推廣，但嘉義市特色美食仍受到許多日本在地業者的青睞，吸引不少專業買家，預估將為業者帶進千萬商機。

嘉義當地品牌參展。(圖/嘉義市政府提供)

此次為因應疫情，亦搭配貿協規劃了線上數位視訊媒合工具，透過買主主動瀏覽貿協於東京食品展之專區網頁資訊作預約，作線上1對1之視訊洽談，有效接觸到因疫情無法現場參加東京國際食品展的業者，亦擴大了此次參展單位於食品展對外的整體曝光度。

嘉義市勇媽市長黃敏惠表示希望能透過本次2022年東京國際食品展，提升嘉義市特色美食於日本市場的曝光度及佔有率，嘉義市未來亦將持續率領嘉義特色伴手以「走出台灣，行銷國際」的理念，推動並協助轄內廠商參與國際性的重要展覽，攜手優質在地特色美食伴手，共同拓展嘉義市海外國際能見度。