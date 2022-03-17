波克夏·海瑟威A股周三再寫歷史新頁，收盤價首度漲破50萬美元大關，並再度刷新歷史高點。在經濟展開復甦之際，這家「股神」巴菲特麾下跨足各主要領域的大集團火力全開，顯然投資人很樂意買單。

波克夏A股周三上漲1.18%，收在50萬4,036美元，連漲第4天，並為上市以來首次在收盤時站上50萬美元大關。今年以來，波克夏A股已經上漲超過11%，表現明顯優於美股大盤。

周三波克夏B股收在每股336.11美元，今年以來上漲12%。

目前波克夏A股市值來到了7442.84億美元，在美國市值前十大上市公司排行榜中排名第六，超越了臉書母公司Meta Platforms（市值5542.69億美元）和輝達（6124億美元），亦成為該排行榜中唯一的非科技公司。

周一波克夏A股在盤中漲破50萬美元，為上市以來首度抵達這個重大的里程碑。在俄烏戰爭和通膨不斷高漲導致市場陷入劇烈震盪之際，其股價表現凸顯出投資人對於其「防禦」地位的高度肯定。

CFRA Research分析師Cathy Seifert表示，轉向價值股的輪動行情、波克夏在能源和公用事業領域的投資版圖，以及投資人對波克夏積極的庫藏股計畫反應熱烈，帶動其股價的表現。