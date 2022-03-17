愛愛後肚子痛要小心。兒科急診醫師吳昌騰表示，日前收治一名17歲少女，少女表示一小時前突然肚子劇痛，他進一步詢問，發現少女約3、4個星期前月經結束，且肚子痛前剛發生性行為，從這兩句話發現她是卵巢的黃體破裂併發腹腔積血，急救後穩定生命跡象，免於開刀的命運。

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰16日在臉書發文，表示日前一名17歲少女到急診求診，主訴下腹疼痛，於是問少女是何時開始肚子痛的，她回答「一個小時之前！」讓他覺得有些奇怪，接著依急診問診慣例問她「上次月經結束是什麼時候」，結果少女不想說，她只好請學妹出馬問，最後得知少女上次月經結束是在3、4個星期前，且肚子痛前才剛發生性行為。

吳昌騰表示，從這兩句關鍵懷疑少女是黃體破裂，經過婦科超音波檢查後，確定是黃體破裂併發腹腔積血，所幸及時給予生理食鹽水輸液及止血藥物，並追蹤血紅素，穩定少女生命跡象，因此不用手術。

吳昌騰表示，女性月經時卵泡破裂釋出卵子就會形成黃體，並製造大量黃體素來穩定子宮內膜，以幫助胚胎著床，若沒有受孕，卵巢上的黃體會在下次月經來之前萎縮掉，黃體內部充滿微血管，在月經來潮後的第20至26天，是黃體最容易破裂的時期。

吳昌騰指出，黃體破裂典型的表現是突然單側下腹痛，通常在劇烈活動，如性行為、運動後發生，而卵巢黃體破裂會造成腹腔內出血，如果大量出血，病人生命徵象會改變，這時需要輸血並且安排手術治療，若出血量不多，給予點滴及止血藥物治療後會自動停止出血，就可以不用手術。