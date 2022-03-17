一項綜合型研究顯示，感染COVID-19產婦誕下的新生兒，採檢病毒呈陽性的比例不到2%。研究員認為，確診嬰兒較可能是在出生後感染，產婦和醫護人員落實戴口罩等措施仍很重要。

法新社報導，這篇今天發表在「英國醫學期刊」（BMJ） 的分析檢視過去近500份研究，對象涵蓋近2萬9000名產婦，針對孕期傳播COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的風險提供了迄今最完整的觀察。

研究主要作者、世界衛生組織（WHO）全球婦女健康合作中心（Collaborating Centre for Global Women's Health）學者譚加拉提南（Shakila Thangaratinam）說：「在提供母嬰傳染證據方面，這是盡可能完整的研究。」

在英國伯明翰大學（University of Birmingham）任教的譚加拉提南告訴法新社：「不到1%嬰兒在出生後48小時內檢測呈陽性，整體上不到2%，對於父母和準父母來說，這是讓他們大鬆一口氣的好消息。」

不過研究也發現，在產婦死亡或住進加護病房的重症案例中，新生兒檢出陽性的可能性較高。

在592名嬰兒的傳染途徑與感染時機點的數據上，只有7名嬰兒證實是在子宮內感染病毒，另外2人是在出生時染疫。

譚加拉提南表示，嬰兒比較有可能是在出生後感染；她強調母親和醫護人員必須維持戴口罩和其他衛生措施，並減少與新生兒接觸的人數。

分析發現，確診新生兒與餵食母乳、分娩方式、早產或是否母嬰分離之間沒有關聯性。

研究提到：「目前證據並不支持剖腹產、出生時母嬰分離或餵食配方奶等措施作為避免新生兒感染COVID-19的方法。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110317