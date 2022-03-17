台股17日電金傳全面強彈，電子股龍頭台積電（2330）繼16日秒填息後，17日再漲近4％，跳空站上5日線，聯發科（2454）也宣布配息73元、稱冠上市。新光投信投資管理處主管吳文同表示，電子股搶短機會浮現，電子可望與傳產攻守易位，高成長、低估值電子族群「吸金」。

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，俄烏和談亦出現曙光，台股大盤強漲慶賀，吳文同認為，在大盤17日強漲之際，電子傳產有望攻守易位，且電子股先前股價回檔已深、坐擁利多題材，搶短機會浮現，高成長、低估值之電子族群有望吸引資金搶進，當中又以半導體類股最具反彈契機。

台積電17日股價「撥雲見日」，盤中強漲3.76％，突破5日線。新光投信指出，小資族若搶進台灣半導體股，除購買高價半導體零股外，亦可透過台股半導體主題型ETF直接布局。新光臺灣半導體30 ETF擁有台積電、聯發科、聯電等市值前30大的半導體股，前兩大成份股為台積電、聯發科，17日盤中也強漲近4％，投資人可透過低價搶進高價半導體股，同享股價成長契機。