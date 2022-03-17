根據中華民國內政部統計，國人平均壽命81.3歲，而根據國家衛生研究院與衛生福利部國民健康署的調查資料顯示，65歲以上老人有近85％罹患一項以上的慢性疾病，顯示高齡照護醫療支出將越來越龐大，台灣人口高齡化將衝擊醫療與長照體系。長期關注國人身心靈健康的康健人壽，就為銀髮族群量身打造多樣的保障型商品，就算年齡高達80歲的客戶也可以投保規劃，為長者打造安心無憂的樂齡人生，也為大環境預備好超高齡社會將帶來的種種挑戰。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，高齡化社會是全球面臨的重要課題，也是康健人壽長期關注的焦點，面對急速增長的醫療和長照需求，建議國人可以協助提早規劃轉嫁風險，以補足財務缺口的保險。康健人壽推出的銀領健康定期健康保險，可以補足長者在使用人工醫材時的財務缺口，減輕自費負擔，而樂活長青定期保險是專為高齡者常見之八項特定傷病，像是嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症等提供雙重保障。

邵駿崴總經理更進一步分享，除了保障型商品，康健人壽也長期攜手合作夥伴，推出符合高齡者需求的保戶加值服務，像是短期照護、聽力/睡眠檢測、心理諮詢等多元服務，不但可以協助長者擁有更舒適的人生下半場，更幫助家中有長者的家庭減輕心理和財務上的負擔，打造永續樂齡社會。

年長者需要完整涵蓋住院、手術、醫材及身故等的全方位醫療規劃保障。康健人壽專為長者量身訂製的「銀領健康定期健康保險」，就針對銀髮族身體機能退化，提供常見人工醫材購置補助，包括因為老年肌力下降骨骼退化所需的人工髖關節與人工膝關節醫材購置、視覺退化或白內障等等因素影響需要人工水晶體的置換、以及為心血管疾病高危險族群提供心臟血管支架購置補助，以減輕自費醫療支出負擔。若在保障期間不幸身故也有保障，在扣除已申領保險金後，將會退還所繳保費。

康健人壽的「樂活長青定期保險」完整涵蓋高齡者常見之八項特定傷病，包括嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、嚴重運動神經元疾病、嚴重再生不良性貧血、嚴重第三度燒燙傷、多發性硬化症、良性腦腫瘤併神經障礙後遺症、急性腦炎併神經障礙後遺症。特定傷病雙重保障，罹病後不需收集醫療單據，整筆保險金給付因應醫療支出，再提供120個月的生活照護保險金，以因應龐大的醫療支出及補強看護保障缺口。此外，該方案更強化意外相關保障，當保戶因意外導致1至6級重大失能，更提供120個月長期照顧補助。