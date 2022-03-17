「護國神山」台積電是不少人心中的夢幻企業，一名私立大學畢業的女網友表示，在求職網站看到台積電開出秘書職缺，投遞履歷都石沉大海，感嘆「是不是看到私立大學畢業，就直接略過？」疑問釣出台積電內部員工回應，「裡面的秘書都是台政清畢業」，還有人說學歷及語言能力是基本盤，「但得好看機會也比較大」。

原PO（16）日於論壇《Dcard》透露，自己是私立大學畢業，近日看到台積電開出秘書職缺，多次投遞履歷都沒有收到面試通知，令她心灰意冷，感嘆「人資是不是看到私立大學畢業，就先略過了？」詢問網友是否有面試台積電秘書的經驗。

貼文曝光，掀起網友討論，「我是台積電員工，裡面的秘書都是台大、政大、清大耶」、「我面試的人資姐姐說，她是台大畢業，給妳參考」、「基本上都是高學歷啊！別小看秘書了」、「我有同學面試進去台積電當行政，她真的很努力，是海外留學歸國的」、「這個職位要祖墳冒煙才有機會」。

留言中也有人說，「我家人在台積電裡面當主管，公司滿重視學歷，若妳語言能力很好，還是可以投看看，很多時候不敢投履歷，反而會錯失機會」、「要進去台積電當秘書，學歷及語言能力是基本盤，但如果妳長得好看，機會會比別人大很多」。