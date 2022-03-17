大陸一線城市上海近日受疫情衝擊，傳出電動車龍頭特斯拉（Tesla）在上海的工廠停產兩天（3月16至17日）。特斯拉回應，將積極配合政府要求進行核酸檢測等防疫要求，同時盡最大努力保障生產，共克難關。

3月16日，路透社報導，特斯拉在發給供應商的通知中表示，為配合防疫要求，特斯拉上海工廠於3月16、17日停產兩天。據乘用車市場信息聯席會最新數據，特斯拉上海工廠在2月的批發銷量為5.7萬輛汽車，僅次於比亞迪的8.7萬輛。其中，有3.3萬輛特斯拉被用於出口。若以2月份共生產28天來計算，特斯拉上海工廠每天的生產量超過兩千輛汽車。

特斯拉此前曾表示，上海超級工廠產能已超過45萬輛，每天可生產超過1600輛Model Y車身和超過2000輛的Model 3車身。

另外，大眾汽車（Volkswagen）中國公司周三（16日）表示，由於新冠疫情，作為預防措施，長春的生產將再暫停一天。而在暫停48小時後，上海的生產將於周四恢復生產。

該公司聲明，由於疫情形勢不斷變化，暫時以「天」為單位更新計劃；而一旦形勢好轉，在生產上的損失可以通過加班彌補。