薪資漲幅跟不上物價 勞長籲應實質調薪 12:122022/03/17 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院今天邀請勞動部業務報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林良齊／台北報導 總統蔡英文上任後年年調整基本工資，今年基本工資月薪為2萬5250元、月薪為168元，立委賴惠員在勞動部業務報告質詢時表示，薪資仍追不上物價上漲，有民調也指出，多數民眾認為基本工資應再上漲，勞動部部長許銘春表示，基本工資就是照顧勞工的基本生活，因為原物料飆漲導致物價上漲，為了讓弱勢勞工實質購買力增加更要實質調薪，如果疫情趨緩、經濟好，應更努力。 基本工資工作小組會議月底召開 討論重點預料在CPI 七成大專員工沒調薪 高教工會批為德不卒 #基本工資 #實質 #調薪 #物價上漲 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 放寬基本工資補貼標準！薪資調到第二級距也能領 10:432022/03/17 財經 基本工資補貼擴大！ 勞長：經濟部已同意 10:032022/03/17 生活 與蘇貞昌隔空交火 蔣萬安再諷：只會用酸民式回應 11:152022/03/14 政治 4月電價將漲？立委盼有緩衝期 13:022022/03/16 財經 國民黨擬暫停總質詢表達抗議 04:102022/03/15 政治要聞 挹注烏克蘭6億善款 藍要求外交部轉告 勿再出售中共軍火 12:352022/03/16 政治 鄭麗文批防疫不力 陳時中斥嘜牽拖 04:102022/03/17 生活新聞 2022誰來做老大》高雄市議員 菊系槓上湧言會 要求市黨部中立 04:102022/03/13 政治要聞 影／回擊蔣萬安 蘇貞昌稱「提醒」：其他立委質詢都沒事 07:582022/03/14 政治 紙餐盒申報與回收量相差3倍 立委憂恐增「合法業者走違法」動機 11:002022/03/14 生活 立委再提土海法盼解決原民土地問題 原民會：難用一部法律解決問題 10:522022/03/17 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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