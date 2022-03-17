林良齊／台北報導

總統蔡英文上任後年年調整基本工資，今年基本工資月薪為2萬5250元、月薪為168元，立委賴惠員在勞動部業務報告質詢時表示，薪資仍追不上物價上漲，有民調也指出，多數民眾認為基本工資應再上漲，勞動部部長許銘春表示，基本工資就是照顧勞工的基本生活，因為原物料飆漲導致物價上漲，為了讓弱勢勞工實質購買力增加更要實質調薪，如果疫情趨緩、經濟好，應更努力。