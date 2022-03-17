財政部長蘇建榮今日表示，8縣市推動囤房稅率最高到3.6％，稅收可增加幾十億元；至於如何滾動式檢討？要看今年各地方政府實施、明(2023)年5月開徵後來檢討。

財政部到立法院財政委員會針對《公益彩券暨發票給獎辦法執行情形》專案報告，並且接受質詢。

立委曾銘宗今日問及，六都與新竹縣市同意推動非自住房屋稅率最高達3.6％，稅收增加多少？

蘇建榮表示，8縣市推動的方向不一樣，有些是5戶以上、有些則是4戶以上3.6％，要不要修法提高囤房稅率上限則要看各縣市推動情形，滾動式檢討。

曾銘宗問及，怎麼滾動式檢討？財政部要不要推動囤房稅？蘇建榮表示，房屋稅是每月計算課徵，以每年7月1日開始計算，如果各縣市今年7月1日開始實施非自住房屋差別稅率，就看明年5月開徵情形檢討。

曾銘宗進一步問，如果中間房價飆漲會檢討嗎？蘇建榮說會配合行政院穩定房價小組共同檢討。

中區國稅局日前指出，中部一位名醫手上持有91戶房屋且坐落於一中商圈，該醫生近四年合計漏報近千萬元租金，依租賃所得費用率與綜所稅率估算後，需補繳212萬元所得稅款。

曾銘宗問及此案，蘇建榮回應針對擁有10戶以上非自住房屋大戶租賃所得專案查核(是否有逃漏稅)，預計3月底結束；接續也正在進行針對5戶以上的大戶查核。