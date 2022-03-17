仁愛鄉代理鄉長張子孝（中）表示，感謝所有單位一起推動清境「星空山城戰略計畫」，去年４月國發會就曾下鄉實地考察，這周北上進行完整簡報後，８大計劃都通過。（暨大提供／吳建輝南投傳真）

合歡山是國內天文同好認證的最佳觀星地點，暨南大學國際大學人社中心與管理學院USR團隊共同合作，提出八大地方創生行動方案，全數無異議過關。（暨大提供／吳建輝南投傳真）

南投合歡山以「建構互利共好 邁向國際的星空產業鏈」的星空山城戰略計畫，通過行政院地方創生會報第24次工作會議地方創生審查，共計核定4285.5萬元，成為國內首個星空產業鏈，此計畫主要由暨南大學主導，未來縣府也將投注1620萬，打造星空天文館，一同創造更友善的觀星場域。

合歡山是國內天文同好認證的最佳觀星地點，暨南大學國際大學人社中心與管理學院USR團隊共同合作，提出八大地方創生行動方案，全數無異議過關，三大面向包括國際星空鄉鎮認證事業、部落星旅行以打造山林與星空文化旅遊事業，以及星空山城小鎮聯合行銷， 國際性與在地化同時並行。

2012 年因路燈光害事件讓一群天文同好與當地居民，發起成立「星空守護運動」聯盟，持續推動無光害觀星環境，像是2019年通過全台首座、亞洲第3座的「合歡山國際暗空公園」，幕後推手就是「星空守護運動」聯盟，在縣府、林務局、太魯閣國家公園管理處等協助下，成功申請認證。

暨南大學這次就以國際案宮公園為號召，結合在地協會、公部門、外部專業社團組織等，在清境地區、廬山塔羅灣溪3村6部落，將建置鳶峰、昆陽天文科技星象館，並在部落設置移動式觀星設施，其中最重要的還有希望能透過此計畫的發展，解決台14線與台14甲線長期以來的經濟發展失衡問題。

清境永續發展協會理事長李從秀表示，仁愛星空旅行從海拔來分有三個階段，海拔1700公尺屬於一般大眾旅遊的高度商業化空間，吸納80％觀星遊客，海拔2300公尺的翠峰則適合推廣天文教育，海拔2800公尺的鳶峰，縣府將挹注千萬打造星空天文館，三個層次都有不同發展。

仁愛鄉代理鄉長張子孝表示，感謝所有單位一起推動清境「星空山城戰略計畫」，去年４月國發會就曾下鄉實地考察，這周北上進行完整簡報後，８大計劃都通過，前後所有團隊花了２年半的時間努力，終於順利成功，未來也將持續推動「暗天不暗地」的減光友善星空旅遊，打造國內第一賞星品牌。