日本福島縣外海昨晚發生芮氏規模7.4強震，地震深度57公里，最大震度6級，目前已知4死、97傷。針對日本大地震，行政院發言人羅秉成表示，目前掌握我方在日本的留學生跟僑胞沒有受影響，後續會密切注意地震的損害與影響，若有需要協助，政府會給予最大支持跟協助。至於是否影響福島周邊五縣市食品開放政策，羅秉成說，原則上不受影響。

羅秉成指出，日本福島縣昨晚發生大地震，我們很痛心，也很關懷，根據外交部回報，我方在日本的留學生、僑胞沒有受到影響；後續也會密切關注本地震的損害與影響。

台灣是否比照過去日本311大地震給予協助，羅秉成表示，台日關係友誼、互助是善的循環，東日本大地震時，國人給日本最大溫暖與支持，此次若有需要我方協助的地方，也一定會給予最大的支持跟協助。

政府日前宣布將開放福島周邊五縣市食品進口，相關行政命令正在立法院審查，如今福島地區再發生大地震，是否會影響政策，羅秉成說，這階段還在密切注意，原則上不受影響。