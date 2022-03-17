又見比特犬闖禍！ 無辜小黑犬慘遭狠咬不放致死

又見比特犬闖禍！台東縣卑南鄉東興村17日發生疑似脫逃比特犬攻擊咬死村內1隻黑狗事件，小黑犬的飼主心痛不已，縣府動物防疫所表示，這隻比特犬有頸圈，應該是有人飼養，將掃描查看是否有植入晶片，一旦查到飼主將通知到案說明。

東興村朱姓村民妻子今天早上發現自家飼養綁在田裡的愛犬小黑，正被1隻比特犬攻擊，毀凶猛的比特犬狠咬住小黑不放，朱妻大聲驅趕也無效，最後愛犬仍被咬死。

動防所人員抵達現場後，以繩索將比特犬捕捉到，帶回動防所處理。被害飼主痛批，事發點距離村莊不到100公尺，萬一比特犬跑進村莊內，攻擊小孩子怎麼辦，比特犬飼主真的要負全責。

動物防疫所長黎煥棠說，這隻比特犬有頸圈，應該是有人飼養，將掃描查看是否有植入晶片，一旦查到飼主將通知到案說明；若經查飼主未依相關規範飼養比特犬屬實，除依違反動保法移送法辦，並開罰飼主。

黎煥棠說，農委會公告3月1日起禁止比特犬飼養、輸入或輸出，飼主棄養將依動保法開罰3萬至15萬元。截至昨天統計，全縣登記飼養比特犬的飼主共399人，犬隻數共480隻，目前收容所共有5隻。

此外，比特犬出入公共場所時應由成年人伴同，並須配戴透氣口罩與長度不超過1.5公尺的牽繩等防護措施，違者可開罰3萬元至15萬元。飼主未完成植入晶片與寵物登記，開罰5萬元至25萬元，並沒入犬隻。