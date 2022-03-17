工業電腦甩開疫情、缺料，今年營運可望持續向上。事欣科(4916)去年每股盈餘1.29元，成功轉盈，今年月營收挑戰重返2億元，法人預估EPS達3元以上。同亨(5490)去年EPS降至1.41元，仍擬配息1.25元，現金殖利率4.78%。

周四工業電腦群攻，事欣科股價續漲逾3%，重返季線，同亨甩開周三的3個半月低點後，點火上揚，也重返5日線。旗下S&T財報獲平反的樺漢(6414)續漲逾3%，合作人工智慧(AI)軟體領導廠商ANSCENTER的凌華(6166)漲逾3%，高派息的研華(2395)、艾訊(3088)等亦漲逾3%。

事欣科(4916)去年營業收入20.97億元，年減37.89%，營業毛利3.17億元，年減51.66%，營業損失0.31億元，損失減緩，稅前淨利0.99億元，本期淨利1.06億元，歸屬於母公司業主淨利1.06億元，基本每股盈餘1.29元，較前年虧損1.46億元、每股虧損1.78元成功轉正。

事欣科今年三月、第二季被積壓的訂單都會陸續出貨，訂單也持續增加當中，其中低軌衛星，也有專案在談合作，目前正待開花結果之時挹注營運，博弈方面也因疫情逐步解封而陸續看見，缺料預估今年下半年緩解，產能利用率估會再往上，公司維持今年看好各產品線，今年月營收挑戰重返2億元，力拚最快下個月起達成，並逐季走高，年度目標雙位數成長，獲利也可望有向上的成績表現，法人預估EPS達3元以上。

據悉，將於下周3月21日-24日在美國華盛頓特區舉辦的太空衛星會議暨展覽「Satellite 2022」，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、亞馬遜、維珍銀河等大型衛星業者都將出席，事欣科也會參加此次展覽，爭取更多低軌衛星合作商機。

同亨(5490)去年營業收入15.78億元，年減7.54%，營業毛利5.78億元，年減18.73%，營業利益1.69億元，年減35.64%，稅前淨利1.75億元，年減35.89%，本期淨利1.33億元，年減35.67%，歸屬於母公司業主淨利1.33億元，年減35.67%，基本每股盈餘1.41元，較前年2.19元下滑。董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利1.25元，並於6月14日召開股東會，地點位於新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)。以周三收盤價26.15元計算，現金殖利率4.78%。

同亨董事會決議辦理私募普通股案，本次私募對象將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定選擇特定人，並以策略性投資人為限，目前尚未洽定之應募人。私募普通股股數以不超過960萬股為限，並於股東會決議日起一年內分次(最多不超過三次)辦理。私募資金用途為充實公司未來營運資金及因應其他公司未來發展之資金需求。