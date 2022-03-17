華碩(2357)今推出兩款旗艦路由器，包括ASUS ZenWiFi Pro XT12，以及ROG GT-AX6000。華碩持續擴大電競生態圈，也強化電競周邊產品的效能升級。

ASUS ZenWiFi Pro XT12訴求為全球最快、高效能三頻WiFi 6(802.11ax) 網狀網路系統，可提供全屋零死角的疾速連線效能；ROG RaptureGT-AX6000電競路由器為玩家量身訂製，不僅兼具極致網速，還可連接更多遊戲裝置，如PS5、Xbox X和Nintendo Switch。

ASUS ZenWiFi Pro XT12採用12串流設計，並搭載最新2.0 GHz 64位元Broadcom四核心CPU晶片，連線速度上看11000 Mbps，為目前地表最快Mesh網狀網路系統；搭配獨家ASUS RangeBoost Plus技術，可提供較上一代產品高出38%的WiFi總覆蓋範圍，達170坪。力與美兼具的ASUS ZenWiFi Pro XT12，機身充滿前衛風格，頂部透明天線隔間設計，不僅優雅、富未來感，可為任何居家空間環境美化點綴，再加上經嚴密計算擺放的8支強大天線，還能帶來360°的全屋覆蓋網路，即使是透天厝、跨樓層或厚牆建築，皆能隨時享有順暢的網路連線。ROG GT-AX6000同樣搭載最新2.0 GHz 64位元Broadcom四核心CPU晶片，可提供高達6000 Mbps的無線網速，加上160 MHz頻寬、OFDMA及MU-MIMO等技術，能讓WiFi 6在流量密集環境中提升4倍網路容量和效率；此外，ROGRapture GT-AX6000 還擁有高度靈活的網路連接埠配置，包括：雙2.5Gbps高速連接埠，可聚合WAN與LAN，實現3.5Gbps WAN、2Gbps LAN的極致連線，搭配三段遊戲連網加速、手遊加速功能，能大幅減少延遲、降低ping值，提升連線速率，為各類玩家提供絕佳遊戲體驗。