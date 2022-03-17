「華爾街日報」引述知情人士透露，沙烏地阿拉伯正與北京積極談判，讓部分賣給中國的石油改以人民幣計價，此舉恐削弱美元在全球石油市場的主導地位。

報導引述知情人士指出，雖然沙國與中方對於購油以人民幣計價已斷斷續續討論6年，但雙方談判進程今年加快，原因是沙方對幾十年來美國的安全承諾愈發不滿。

沙國尤其惱火美國不支持他們介入葉門內戰，也對拜登政府只顧著想與伊朗達成新的核子協議感冒。沙烏地官員還曾表示，被去年美國貿然從阿富汗撤軍嚇到。

中國佔沙烏地出口石油的25%，改採人民幣計價將推升人民幣的市場地位。沙國還考慮把石油人民幣（petroyuan）納入國營沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Arabian Oil Co.）的計價模型。

華爾街日報認為，即便只是沙國每天約620萬桶出口原油中的一部分改採美元以外貨幣計價，都是影響深遠的轉變。約80%的全球原油銷售是以美元計價，而沙國更在取得尼克森政府的安全保障後，1974年起出口石油完全採用美元。

中國2018年引入以人民幣計價的石油合約，作為推展人民幣用於全球交易的一環，但並未削弱美元在石油市場的主導地位。眼看美國對伊朗核子發展與俄羅斯侵略烏克蘭祭出制裁大棒，使用美元對中國而言已然成為風險。

中國加快腳步拉攏沙國，近年幫助沙烏地建立自身的彈道飛彈武力、核子計畫諮詢，並已開始投資沙國王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）的新未來城（Neom，打造智慧和旅遊城市）計畫。沙烏地還邀請中國國家主席習近平今年稍晚赴沙進行國是訪問。

反觀沙美關係在拜登上任後惡化，拜登2020年競選期間曾說沙國需為2018年謀殺異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭國際唾棄。被美國情報圈指控對哈紹吉下達格殺令的王儲沙爾曼，上月甚至拒絕參與拜登與沙國國王的通話。

「華爾街日報」認為，沙國若以人民幣計價售油恐削弱美元在國際金融體系霸主地位；華府幾十年都是仰賴美元的霸主地位印發美國公債，融資預算赤字。

全球安全分析研究所（IAGS）所長魯夫特（Gal Luft）說：「石油市場，乃至全球整個大宗物資市場，是美元作為儲備貨幣地位的基石。若石油美元這塊有變，整座牆恐要開始倒塌。」全球安全分析研究所是一位於華府的非營利組織，關注全球能源與安全間的課題。

不過報導也引述一名美方高層認為，沙烏地以人民幣計價中沙石油交易的想法「變數極大、過於冒進且不大可能」，沙方過去在與華府間關係出現不睦時就提出過這種想法，這次也很可能最後又打退堂鼓。