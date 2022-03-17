329檔期開始推案量將轉趨熱絡，第二季可能將有總銷破千億元的案量，預期西屯、北屯具備人口紅利加持，成為各大建商爭霸的一線戰區。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，近年台中產業、交通及大型建設利多不斷，帶動人口持續移入，剛性需求不墜，去年因政府打房影響，不少建商推案放緩，遞延性的案量正好到今年Q1、Q2爆發，呈現價穩量增的穩健格局，整體329檔期推案案量表現亮眼，尤其最具話題性的西屯、北屯聲勢最旺。

其中329檔期，七期重劃區有百億以上的大案興富發「鉑金愛悅」、水湳「文商段」豪宅預售案「豐邑PARK ONE」，將會是水湳現階段最高層住宅大樓，總銷約120億元。

開發近飽和的十二期，麗晨建設「福德段新案」受關注，基地近千坪，位在青海路、福科二路口，緊鄰西大墩公園、文修公園逾1.5萬坪綠海串聯，設計上將延續品牌「風、光、水、綠」建築元素。

透天豪墅市場有近期即將落成的久樘「柏登莊園Blossom Villa」，規畫獨棟、雙拼電梯別墅，許多傳產業主抱持買大樓不如買別墅的心態，賞屋詢問熱度高。

此外，產業園區擴廠效應也讓中科房市能見度大開，寶輝建設找來美日團隊攜手打造的中科特區總體城區開發案「寶輝VILLAGE」，也將推出第三期「寶輝THE PLAZA」。

深耕中科特區多年的國聚建設，也將在第一季末公開東海街新案「國聚之璟」，該案是目前區域內最高地標建築，規畫謙退37米的豪宅氣派迴車道，是區域內少有的高規格建案，吸引大批中科菁英族群的目光。

北屯區的新興重劃區受矚目，如北屯機捷特區「浩瀚創立方4x4」總銷達160億，「惠宇碧柳段案」總銷約30億元。。

14期第一季起即有「磐興寬心」、「元鈞坐忘山」、「新業大塊森濤」接棒進場，329檔期則有「亞昕一沐」將進場，看好買氣暢旺。