由於通貨膨脹數據持續攀高，聯準會周三宣布升息一碼，為2018年底後首次升息，預估今年還會再升息六次，這也為台灣央行接下來升息的規劃定錨，而升息不僅會對整體經濟及金融市場產生衝擊，對個人資產的影響則可從五大面向去觀察，包括匯率、貸款、儲蓄、股市及保險等。

美國宣布升息代表美元將走強，資金將回流美國，原本已先持有美元的投資人會享受到資產增值的好處，但對於想要換美元的人來說，需要掏出更多的新台幣才能換回相同金額的美元。

貸款方面，經濟學人曾分析，若聯準會升息，民營部門、非金融業者會面臨更大的還款壓力。其中房貸族的還款壓力也會更大，若以房貸1000萬、利率1.5%去計算，若升息3碼（0.75%）房貸利息會增加超過130萬，此時貸款人就必須留意這方面的衝擊。

隨著銀行利率走升，儲蓄的利率也會跟著增加，但若民眾都把錢存在銀行，可能會導致整體經濟放緩的不利影響；對於股市來說，升息屬於利空消息，台股會因為外資持續撤出資金而出現下跌，風險變高也會讓投資人將錢轉移至銀行，不過影響股市走向的因素很多，還是需要觀察市場狀況進行評估。

而當市場利率升高後，利率變動型保單將享有更多利差空間，固定利率保單則因為利率固定，等到利率固定後再投保會比較有利。