好貴的一隻蝦！家住台東縣達仁鄉翁姓及高姓男子，去年9月下午，使用電魚工具前往溪邊電蝦，未料才剛上工，就遭到當地護溪巡邏員發現，並報警處理，警方當場查獲網子內有1隻溪蝦後現場放生，隨後將2男移法送辦。台東地方法院日前審結，法官認為兩人雖僅捕獲1隻溪蝦，但使用電器可能對自然生態環境造成危害，判處2人拘役15天，可易科1萬5千元罰金。

根據判決書記載，翁、兩位男子，高山青並非基於試驗研究目的，且未經主管機關許可，任意採捕水產動物，甚至違反不得使用電氣方法，竟共同在民國110年9月15日下午1時許，在臺東縣達仁鄉五福谷溪（省道臺9線P20橋墩處附近）進行電魚。

當時又由翁男以電魚器具負責電蝦，高男則持漁網進行捕撈之，但似乎運氣不好，僅抓到蝦子1隻。但兩人不放棄繼續電魚，遭到當地護溪巡邏員發現後，報警當場查獲，並扣得電魚器具1組、漁網1個。

經警方移送地檢署後起訴，法官審酌，二人輕率使用電氣採捕水產動物，不顧此舉將可能對自然生態環境造成危害，所為實屬不該；惟念兩人犯後均坦承犯行，犯後態度尚可，且期間僅有捕獲蝦子1隻，犯罪尚非嚴重，因此各半拘役15天，可易科罰金。