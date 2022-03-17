多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」，劇組在12日前往神仙谷取景時發生意外，勞動部長許銘春17日表示，將啟動影視業專案勞檢。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉補充，預計3月底開始啟動影視業專案勞檢，從有固定片場的開始檢查，場次仍在與文化部討論中。

許銘春17日出席立法院社福衛環委員會進行業務報告。「初擁」劇組在拍攝過程中發生死亡意外，讓影視人員勞動環境受關注，也成為朝野立委的質詢重點。鄒子廉表示，影視工作因配合拍攝場景將一直變動，目前掌握有登記影視業總計有1,000多家、從業人數為2萬多人，接戲來啟動勞檢的話，會以有固定片場的優先檢查。

鄒子廉指出，在外拍攝的影視劇組，則會從文化部的補助案件開始抽查，由於劇組的拍攝時間、地點必須要跟文化部或地方政府通報，這部分也會開始慢慢聚焦、執行抽查。他強調，會開始透過公會宣導，要求影視劇組訂定安全管理檢核表，每日在工作箱會議時，再次進行安全提醒，希望能藉此提高劇組的職安意識。