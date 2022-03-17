瀚亞投信17日表示，美國聯準會宣布升息一碼，聯邦基金利率來到0.25％至0.5％區間，是自2018年12月以來首次升息，股票市場也以大漲回應。台股近期單日漲跌劇烈，同時外資賣超提款壓力不小。

展望第二季台股機會，瀚亞投信認為，升息後不確定性因素消除，短期利空出盡，下次升息時間點落在年中，此期間台股有機會上攻，投資人可將焦點放在3類題材股，包括創新科技推動獲利的族群、具備缺貨及漲價題材電子股、低基期高股息股，第二季選股不選市趨勢更明確。

近期台股多項數據出現降溫，包括獲利年增率下滑、景氣對策燈號轉為黃紅燈、外銷訂單年增率也趨緩，紛紛面臨高基期效應。瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，第二季後獲利年增率將下滑，甚至轉負，主要由於去年獲利基期較高，如航運族群獲利創新高、科技股如IC設計轉嫁晶圓代工廠漲價等等，但台股企業獲利仍在上調，基本面仍佳。

美國聯準會宣布升息一碼，市場判斷今年可能升息7碼，股價大多已經反映並且大舉反彈。鄭行甫認為，升息後不確定性因素反而消除，短期利空出盡，下次升息時間點落在年中，此期間台股有機會上攻，現階段為不錯的進場時機。

產業選股方面，電子族群看好受到全球對半導體需求帶動，高階晶圓代工、ABF載板、記憶體、IP矽智財等供應鏈持續受惠，掌握缺貨及漲價利基；亦看好高速運算、車用電子、雲端伺服器長線題材發酵，短線上可留意Mini LED。

如ABF載板產業持續供不應求至2023年，主要終端需求含括高速運算、伺服器、5G基地台、AI、物聯網、自駕車等。台灣具備完整產業鏈，將於本次產業循環中顯著受惠。

此外，低基期高息股也是全球進入升息循環時，有機會表現的族群，電子股可留意電子通路、封裝測試；而獲利良好金融股在長線升息循環趨勢下，可望享有利差優勢，加上較其他亞洲國家有較高的殖利率，金融族群有機會獲得內資、外資青睞。

鄭行甫提醒指出，短線外資賣壓大，過去三個月賣超規模已超過去年全年，也讓大型權值股帶來股價壓力，中小型股相對有表現機會，具備漲價、缺貨優勢或者受惠於新應用產品推出的產業與個股，自然也不會寂寞，由於短線變數仍多，建議投資人直接透過台股基金，交由專業經理團隊選股，降低選股的不確定風險。