全球網路安全解決方案領導廠商 Check Point Software Technologies Ltd.日前舉辦「CPX Taiwan 2022」論壇，為Check Point Software 今年全球第一場實體活動。Check Point Software台灣區總經理劉基章及 Check Point Software 台灣區技術總監傅國書，分享2022年台灣資安現況與全球攻擊趨勢，揭露企業如何有效抵禦更加嚴峻的網路攻擊及先進網路犯罪技術。

2021 年全球持續面臨極具破壞性的網路攻擊事件，從年初的供應鏈攻擊 SolarWinds，到年末大規模爆發的 Log4j 漏洞攻擊。根據 Check Point Software《2022 年網路安全報告》指出，企業於 2021 年每周遭受網路攻擊的數量較 2020 年增長 50%；其中教育與研究機構首當其衝，每周遭受 1,605 次攻擊，年增 75%。而軟體供應商所遭受的攻擊次數增幅最大，與 2020 年同期相比增長了 146%。台灣則在過去六個月平均每周遭受 2,749 次網路攻擊，大約是全球的三倍，受影響較深的產業同樣為教育與研究機構。

針對2022年的規劃，Check Point Software台灣區總經理劉基章表示，Check Point Software 將以的全新品牌形象「你值得最棒的資安防護」（You deserve the BEST Security），持續透過即時威脅防禦（Block）、全方位防護（Everywhere）、人工智慧賦能（Smart）、可靠信賴（Trusted）的資安服務，協助台灣公共部門（教育、醫療）、高科技製造，以及中小企業等領域加強資安防護，落實資安在地化的願景。