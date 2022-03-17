以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業NetApp與思科共同宣布新一代FlexPod新增了FlexPod XCS，為現代的應用程式、資料與混合雲服務提供單一的自動化平台。

FlexPod是由思科與NetApp聯手打造的網路、伺服器技術、預先驗證過的儲存空間、以及管理軟體所組成，新的FlexPod XCS平台旨在加速混合雲環境中現代應用程式和資料的運作，並且是市場上第一、也是唯一可為三大公有雲業者帶來原生整合的混合雲解決方案。另外，企業將能夠選擇使用「FlexPod即服務」（FlexPod-as-a-Service），在財務與經營面提供靈活度的隨成長收費（Pay-as-you-grow）模型。

Presidio的工程副總裁Raphael Meyerowitz表示，NetApp與思科透過FlexPod XCS為客戶提供了更高的靈活度、可存取性與可擴展性，以實現一個無縫的混合雲體驗。多年來，FlexPod幫助Presidio的客戶提升應用程式的性能，省下軟體的資本支出，並降低意外停機事件的發生次數。

Conscia荷蘭的技術長Jeffrey den Oudsten表示，FlexPod XCS的標準化支援從單一端點進行收費、訂購、支援與驗證設計，不僅帶來豐富的科技，也為我們與我們的客戶在各種面向都帶來極大利益。與思科和NetApp的合作讓我們擁有業界最佳的科技夥伴，幫助我們提供客戶最佳的混合雲基礎架構。