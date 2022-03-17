Check Point Software台灣區技術總監傅國書表示，繼去年Check Point Software宣布整合三大產品線，提升企業網路、雲端部署以及位於各處的企業員工安全性後，2022年將持續全面強化產品功能，並建議企業及機構採用整合式解決方案，有效抵禦未知網路攻擊。

Check Point Quantum Lightspeed：全球最高速防火牆Quantum Lightspeed 為混合資料中心而生，配備NVIDIA創新技術所開發的 ASIC 晶片，提供突破性的防火牆效能，能協助企業應對龐大流量，在幾分鐘內即可安全傳輸TB級數據。金融機構現在能夠以微秒等級的延遲，安全地處理數百萬次高頻交易（Hi-frequency trades）；任何企業也皆能夠賦能遠距辦公人員快速存取資料，支援高速成長的業務。

Check Point Harmony Connect SASE：為協助企業創造更加安全的混合辦公環境，專為威脅防禦而生的 SASE（安全存取服務邊緣）解決方案 ─ Harmony Connect SASE 目前可提供 VPN 即服務，企業可以利用 Harmony Connect SASE 採用新的資安典範，利用強大的雲端服務提高擴充性、強化統一管理、改善使用者體驗和速度，同時及早預防和攔截最隱蔽的網路攻擊，避免業務遭到破壞。

Check Point CloudGuard：Check Point 宣布擴展旗下整合式雲端原生安全平臺功能，支援開發者優先（developer-first）的資安平台；於今年初收購以色列新創 Spectral 後，CloudGuard 將新增 IaC（Infrastructure as Code）掃描及 Hardcoded Secret 偵測等自動化程式碼安全功能，提供最廣泛的雲端應用程式安全服務。