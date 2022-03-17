日本東部16日發生規模7.4強震，仙台知名景點地標、戰國名將伊達政宗騎馬雕像被震歪跛腳。

16日晚間日本福島外海的規模7.4強震，導致仙台知名景點地標、戰國名將伊達政宗騎馬雕像被震歪跛腳，整個雕像向右傾斜，這則新聞引起日本網友熱議，許多網友留言集氣，希望官方趕快修復雕像，因為伊達政宗雕像是仙台的象徵，不過也有網友稱是伊達政宗的「啟示」，警告日本要小心。

日本放送協會（NHK）報導，昨（16）日晚間福島外海的規模7.4強震，在偏北的宮城縣仙台市監測到5級以上震度，NHK直升機今（17）日上午捕捉到的空拍畫面顯示，當地知名觀光景點仙台城遺址的著名地標伊達政宗騎馬雕像被震歪，整個雕像向右傾斜，導致馬匹的腳後跟破裂，形同跛腳。

當地時間上午9時，5名工作人員爬上梯子檢查雕像的受損情形，當局正在連同建築協會進行調查，確定緊急因應措施，以防範餘震進一步造成雕像受損。

伊達政宗雕像於1964年設立於仙台市青葉山公園內，是宮城縣的著名觀光景點，伊達政宗是日本戰國時代名將，青葉山公園就是當年他所建立的仙台城所在地。

值得注意的是，這座雕像挺過2011年規模9的311強震，卻不敵昨晚的7.4地震，據信這是這座雕像首次被地震震歪。

伊達政宗雕像被震歪的新聞引發日本網友熱議，甚至登上日本雅虎（Yahoo）新聞評論第一名，許多網友留言表示，伊達政宗雕像是「仙台的象徵」，雕像俯瞰整個仙台市，是「市民的心」，希望政府能夠盡快修復。

也有網友認為，經歷多次大小震仍屹立不搖的伊達政宗雕像，竟然在這次強震中傾斜、跛腳，「某種意義上蠻恐怖」，指出這是「伊達政宗的啟示」，「從現在開始我們要小心。」

不過也有網友表示，雕像的腳本來就生鏽了，剛好地震來襲，才會被震破。