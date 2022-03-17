用沙琪瑪作成的福壽平安龜吸睛。（吳敏菁攝）

連擲三聖杯即可獲得或隨喜功德500元即可獲得精美的元寶錢母。（吳敏菁攝）

彰化市國定古蹟威惠宮3月17日、農曆2月15日適逢聖王的聖誕日，廟方為了為了向聖王祝壽，同時紀念該宮建廟已289年，特別精心製作了一個289台斤，換算重達173點4公斤的超大米龜，相當吸睛，還準備元寶錢母擲三聖杯即可獲得。

威惠宮又稱聖王廟），創建於清雍正11年、西元1733年，建廟迄今已有289年歷史。聖王廟主祀號稱漳州人守護神的「開漳聖王」，17日的聖王祝壽大典，於上午10點左右展開。

開漳聖王協進會主委林大傑表示，特籌畫製作了象徵聖王廟創建289年的「賀壽大神龜」重達289台斤，為聖王祝壽，也供信眾擲筊乞求吃平安；此外，廟方今年另準備了16隻，每隻各3斤，用沙琪瑪作成的福壽平安龜，置於廟埕供信眾擲筊乞求吃平安。

另備有元寶錢母擲三聖杯即可獲得，或隨喜功德500元也可獲得，如果擲出最多聖杯者可得12生肖轉運盤1組。

聖王廟由彰化市公所代管，近年來用不同方式呈現廟會文化，為三進二院的建築格局，三川殿前有一座八字牆，左青龍右白虎的青斗石雕，雕工精緻，目前聖王廟修復工程進行中，預定今年4月左右完工，管理人市長林世賢期待聖王廟修復在老廟形貌保存前提下，延續古蹟生命力，再現文化資產美學。