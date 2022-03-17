行政院長蘇貞昌屢屢在立法院接受質詢時，上演反質詢與立委隔空互嗆，引發國民黨立法院黨團不滿，提案要求「反質詢」入法，立法院長游錫堃今召集朝野協商討論。對此，行政院發言人羅秉成表示，質詢過程難免會針鋒相對、尖酸刻薄，但質詢內容若有不合事實不能沉默，要勇於政策辯護，現行架構下，質詢過程並無礙，但若要修改遊戲規則，要思考質詢過程朝良性發展較好。
蘇貞昌在立法院備詢時常常上演反質詢，例如上周國民黨立委蔣萬安質詢停電一議題時，要求蘇貞昌承諾不在停電，蘇貞昌則回嗆「你祖父也說要反攻大陸」，雙方唇槍舌戰，引發國民黨團不滿，批評蘇貞昌反質詢的行徑，並提案要求入法限制。
針對游錫堃今天召集朝野協商，討論國民黨團提案將「反質詢」入法，對此，羅秉成說，行政院長或行政部會官員在立法院接受質詢過程，都會遵守立法院相關規範，相關議題蘇院長已多次說明，在質詢過程中就事論事、以理相待，也希望問政要以理性方向為之。
羅秉成說，質詢過程難免針鋒相對，甚至有時發言會尖酸刻薄，但整體質詢過程，行政院的立場有必要向立委、國人清楚說明政策和立場，過程中若有質詢內容與事實不符、錯誤，也不能沉默，要勇於為政策辯護。
羅秉成認為，在目前架構規範下，質詢過程並無礙，遊戲規則有無改變必要，需要好好思考，國會、行政院間的政策討論乃至於質詢過程的互動，應該朝良性發展較好。
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