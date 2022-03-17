立委關心，台灣央行如果升息，房貸族的壓力也恐怕會增加，財政部長蘇建榮今日表示，青年安心成家貸款利率會滾動式檢討。

其他貸款則會各公股銀行有其資金成本考量，央行升息的話，公股銀的資金成本也會增加，尊重各公股銀公司治理、衡量。

就學貸款的方面，是屬於教育部的政策，公股銀行予以配合，且民營銀行也有辦理就學貸款，這部分尊重教育部決定；紓困貸款利率相對較低，但是也要考量公股銀的資金成本，各自檢討成本結構、適當因應。