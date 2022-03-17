升息增加貸款壓力 蘇建榮：青安房貸滾動式檢討 13:232022/03/17 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委關心，台灣央行如果升息，房貸族的壓力也恐怕會增加，財政部長蘇建榮今日表示，青年安心成家貸款利率會滾動式檢討。 其他貸款則會各公股銀行有其資金成本考量，央行升息的話，公股銀的資金成本也會增加，尊重各公股銀公司治理、衡量。 就學貸款的方面，是屬於教育部的政策，公股銀行予以配合，且民營銀行也有辦理就學貸款，這部分尊重教育部決定；紓困貸款利率相對較低，但是也要考量公股銀的資金成本，各自檢討成本結構、適當因應。 31萬房貸戶將受惠 財長：青安房貸利率會滾動式檢討 數位帳戶搶攻信貸 台新Richart手續費殺到449元 #資金成本 #公股銀 #貸款 #壓力 #滾動式檢討 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》火速跟進聯準會 華爾街大行調升基本貸款利率25基點 10:282022/03/17 財經 香港市民「壓疫不了」精神壓力瀕臨崩潰 首2月求助電話逾萬通 11:072022/03/17 兩岸 央行會議在即 房貸戶戒慎恐懼壓力大 11:322022/03/15 房產達人 升息免驚！逾31萬戶受惠 青安房貸利率 滾動檢討 04:102022/03/17 財經要聞 油電雙漲難擋 水價依舊凍漲 04:102022/03/16 財經焦點 旺季＋原物料上漲＋運費居高不下 家電漲價潮來襲 04:102022/03/16 財經要聞 裕民航運與澳盛銀行簽訂14億元永續連結貸款 18:442022/03/16 財經 大陸國家統計局：輸入性通膨壓力增加 12:412022/03/15 兩岸 澳盛聯手裕民 簽訂永續連結貸款 17:372022/03/16 財經 對陸進出口影響有限 輸入性通膨壓力增 04:102022/03/16 產業財經 央行理事會在即 房貸戶因兩議題壓力大 11:072022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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