花蓮縣豐濱鄉公所發揮創意，動用巧手將收集的海洋廢棄物，製作成許多可愛的裝置藝術品，成資源回收新亮點。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉公所發揮創意，動用巧手將收集的海洋廢棄物，製作成許多可愛的裝置藝術品，成資源回收新亮點。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉公所落實永續發展目標，運用當地原住民族傳統智慧技藝，將廢棄編織帶重新織成可重複使用的物品，並利用天然植物製作容器，供鄉內活動使用，成資源回收創意的亮點。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉是全縣唯一全境位在海岸山脈以東的鄉鎮，也因為坐擁太平洋的無限海景，觀光人數逐年攀高，進而產生許多海洋廢棄物，豐濱鄉公所發揮創意，動用巧手將其成可愛的裝置藝術品，放置在熱門景點，成為另類的打卡亮點，更是資源回收的創意新指標。

豐濱鄉人口數僅逾4000人，是全縣最少，不過因觀光旅遊人次多，一年平均能產出約55公噸的垃圾量，其中包含不少浮球、水桶、漁網等海洋廢棄物，因此如何有效處理海廢，成為鄉公所近年重要的課題。

豐濱鄉公所從去年開始配合東管處「向海致敬-海岸清潔維護」計畫，將清潔人員從沿岸撿拾到的海洋廢棄物，回收再利用，在空暇之餘發揮創意及巧手，將其製作成各式討喜且繽紛多色的裝置藝術品，除放置在鄉公所，也陳設在知名景點親不知子海上古道，讓不少路過遊客直呼「卡哇伊」，爭相拍照打卡。

豐濱鄉公所表示，海廢裝置藝術品預計製作14件，大部分均會放在親不知子海上古道遊憩區當作佈置，未來也將擴展放置在各個熱門景點，盼喚醒民眾對海洋環境保護的重視。

豐濱鄉公所除將垃圾搖身成裝置藝術品，同時也運用當地原住民族傳統智慧技藝，將廢棄編織帶重新織成背包、輪傘草桌墊、提袋等可重複使用的物品，並利用檳榔葉、月桃葉或香蕉葉等天然植物製作容器，供鄉內活動使用，成資源回收創意的亮點。

花蓮縣環保局日前公布全縣13鄉鎮去年度資源回收工作績效考核，豐濱鄉以105分，擊敗中南區其他6個鄉鎮，拿下B組特優等佳績，且人口數雖是全縣最少，但資源回收率卻高達5成8，是全縣之最。

鄉長江莉婷表示，配合縣府政策推動「垃圾全分類、零廢棄」方案，執行各項資源回收相關政策，是豐濱鄉十分重視的工作，感謝全鄉過去一年共同支持落實資源回收政策，並以保護海洋為目標，期望未來大家能繼續攜手做好環保模範生，用行動以永續發展的目標前進。