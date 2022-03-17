墾丁悠活渡假集團負責人曾忠信與影視大亨楊登魁合資成立「登信公司」，計畫在基隆蓋飯店，但楊登魁過世後，楊登魁的兒子楊宗憲接手了解狀況時，發現登信資金異常，向檢調提告，台北地檢署查出，曾忠信利用代墊款名義侵吞登信公司資金超過1億元，17日依業務侵占等罪起訴曾忠信。

曾忠信曾是悠活度假村等飯店董事長，一手打造出頂級飯店牡丹灣Villa，2014年涉及掏空悠活公司案。

曾男2011年與楊登魁合資成立「登信開發事業公司」，楊登魁擔任董事長，計畫在基隆蓋飯店，隔年楊病逝。楊登魁兒子楊宗憲2017年接任登信董事長，發現帳目不清，父親過世後，已鎮暫停興建飯店的計畫，卻有大額資金流出給曾忠信的所屬公司，懷疑曾男將公司資金中飽私囊，向調查局提告。調查局將曾男送辦。

檢方調查時，曾男否認侵吞款項，辯稱他有興建、經營飯店經驗，以旗下公司提供登信公司顧問諮詢，且他代表登信公司對外處理事務，所以相關款項是登信公司分擔的事務費用。

檢方認為，登信公司在2012年到2016年間，的確有進行飯店興建的規畫等事宜，這段期間支付曾男4、500萬元的顧問費用應無不法，但曾忠信以代墊款、分攤費用等名義，挪用上億元資金，涉嫌業務侵占罪，依法起訴。