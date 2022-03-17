上海17日舉行第125場新冠肺炎疫情防控工作記者會，市衛健委主任鄔驚雷針對近期結束高風險篩查，是不是意味著安全、篩查完可否正常外出回應，這問題存在兩個不同層面去考慮。高風險篩查涉及到人，個體是不是安全？所處的區域是不是安全？從個體層面來講，48小時之內測兩次核酸，如果都是陰性的話，說明目前是比較安全。

鄔驚雷說，第二，從所在區域來篩查，從區域層面看，只有區域內所有人員2次篩查均為陰性，提示區域內目前風險較小。區域內如檢出陽性，尤其是陽性例數較多的情況下，表明社會面仍存在潛在感染和傳播的風險，需要做進一步研判，採取下一步針對性防控措施。

根據這輪篩查要求，篩查重點區域人員應該在當時居住地保持相對靜止，在48小時內接受兩次核酸篩查。大家感覺到兩次其實是採樣，後續還有標本運送、處理、檢測、報告等時間。因為各個區篩查不可能做到完全同步，提倡已經完成篩查的人員，如果沒有什麼特別重要的事盡量別外出，最大程度避免篩查期間人員規模性的流動，盡快實現社會「動態清零」。

另外，大家在48小時內核酸檢測採樣結束要等到陰性結果以後，管理措施才能解除。一直要等到結果出來，如果結果沒出還是要等一等。實際上大家感受可能會超過一定時間，對此一併解釋。