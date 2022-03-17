基富通表示，「好好退休」專案的40歲以下參與者，已占4成比重！為鼓勵更多人重視退休準備，基富通不惜血本，提供國人滿滿的回饋，連續扣款24個月，可享全平台基金終身0手續費優惠。

「好好退休」專案是由集保結算所主辦、基富通負責執行，自去年9月底上線以來，參加人數與每月定期定額扣款金額，都逐月攀升。根據基富通統計，目前參與投資人數已超過2萬人，而且定期定額扣款金額突破1.4億元，每月都有顯著的成長。

基富通指出，參與專案的投資人中，41~60歲的中高齡最多，占比52％，尤其是51歲以上族群，每人每月平均扣款都超過8,000元；但是40歲以下的年輕族群不惶多讓，占比近40％，定期定額平均扣款金額近5,000元，代表許多年輕人已經意識到「退休必須及早準備」的觀念。

基富通總經理王浩宇表示，少子、單身、晚婚的時代下，退休不只是中高齡族群的課題，而是踏入職場的那一刻就該關注。為鼓勵大家及早準備，基富通再提供兩大階段回饋：一、40檔退休專案基金申購0手續費、超低經理費；二、成功扣款24個月期滿，升級全平台基金終身0手續費優惠。

王浩宇強調，年輕人不用擔心現在收入低，只要先跨出第一步，如：每月撥出3,000元小額投資，就能及早享受時間帶來的複利效果。所以不妨趁現在參加好好退休專案，提早卡位優惠資格，待未來賺錢的能力增加，可以存的錢變多，即可擴大投資平台任一檔基金，距離退休夢想將不再遙遠。