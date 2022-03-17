東明國小新建附設幼兒園於17日舉行動土，市長盧秀燕親自主持，為附近學子提供良好的學習環境。（陳世宗攝）

公幼倍增嘉惠偏鄉 東明國小從2歲可念到12歲

台中市大甲區東明國小屬於偏鄉小學，全校才50多位學生。為滿足市民托育需求減輕家長育兒負擔，教育局在東明國小新建附設幼兒園，並於17日舉行動土；市長盧秀燕說，附設幼兒園完工後，將設置2歲專班及3至5歲混齡班等，各一班預計招收46人，讓年輕夫妻放心生養。

東明國小校長吳宛玫說，東明國小從校舍耐震及中央廚房、智慧教室建置及遊戲場改善、冷氣裝設和電力改善、圖書館設備等，包含新建幼兒園、大大小小設備及工程案等一共22案，補助約5158萬多元，為東明國小注入新的生命力，為大甲區學子提供良好的學習環境。

市議員李榮鴻指出，東明國小屬於日南地區的偏遠小學，長年來受到人口外移及附近日南地區都是農業村落，造成全校一到六年級學生才50多人，希望透過幼兒園的設置共招收46名學生，讓附近學區的小朋友從2歲可念到12歲，東明國小的學生數未來也可破百人，讓更多幼童就近上學為偏鄉教育奠定根基。

盧秀燕表示，她上任後力推公幼倍增計畫，規畫108到111學年度至少增加公幼180班以上，其中108學年度增設41班，109學年度增設90班，110學年度再增設31班，截至目前總計增加162班，累計可增加招收人數達4385人；111學年度增班設園工作將持續進行，後續還有6所國小將新建幼兒園提升托育環境。