近年來因百坪預售案選擇減少，使成屋市場百坪以上的交易逐漸熱絡。（盧金足攝）

房價居高不下，低總價、小坪數的建案格局成新趨勢，但大坪數的豪宅成屋市場，受惠台商回流與高階客層購屋需求，買氣逆勢成長。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，社會人口結構改變影響下，近年預售新案幾乎轉推小坪數，高均價和低總價的優勢對建商而言也容易加快去化速度，大坪數預售產品已日趨稀少。

但不少金字塔級客層生活空間的使用習慣大坪數，選屋時可能會轉向成屋市場，觀察近期百坪以上成屋市場交易量反趨熱絡，尤其具品牌加持的個案，更具吸引力。

內政部實價登錄資料顯示，2020-2021年西屯區百坪以上成交紀錄共有656筆，相較於2018-2019年的成交紀錄共514筆，數年間成長27.6％，可見近年因百坪預售案選擇減少，使成屋市場百坪以上的交易逐漸熱絡。

成屋市場中，位在七期的豪宅案「謙臻邸」規畫155坪高規格精裝修，西區頂級豪宅「富邦天空樹」規畫200坪大尺度空間設計，相較於近期的豪宅預售屋，也是豪宅客購屋焦點。 擁有近2000坪私人森林庭園的「富邦天空樹」，由日本建築大師伊東豊雄設計，該案特別在高樓層空間打造空中會館

，提供電影院、開放式廚房、Sky Lounge、健身房等奢華公設，加上超耐震與扎實的結構工程，提供與城市天際線幾乎平行的頂樓空中泳池，一覽台中市環景容貌。

冠德建設與龍寶建設聯手打造的豪宅鉅作「謙臻邸」，高規格精裝修產品，有別於一般豪宅強調以毛胚交屋，雙品牌合作在營建品質與品牌口碑加乘之下，居台中十大豪宅排行榜。

位在市政北二路名人巷頭的「國泰層峰」，全棟採用SRC結構，為區域少見大坪數具標配產品，獲頂級客層青睞，不少有急迫自住需求的豪客轉向成屋市場。