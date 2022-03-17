立委王定宇上午在國防委員會質詢指出，中科院做廠商認証的人，是一位姓吳的士官長，被人具名檢舉涉弊，廠商辦認証，要先付100萬元，200萬元，而這位士官長的女朋友，也是名退休士官，在高級將領旁工作；國防部副部長柏鴻輝說，有這件事，該名士官長已調職，王定宇說，不能調職就算了，中科院又不能查金流，要移送檢調偵辦。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。王定宇質詢時，連爆中科院3弊情。

王定宇又再質詢中科院另一件可能涉及弊端的機密案，他說，中科院的慧龍專案，是機密案，他不說具體內容，但公布案號，與水下無人載具有關；這個案件規定要試製，但得標的廠商，有中科院前員工當顧問，沒有做試製就得標，這根本不符採購規定。中科院長張忠誠回答表示，這個個案他不知道，會回去調查。

王定宇再爆中科院第三件發生的弊案，他說，這個案子，媒體有報導過，就是做飛彈要用到的系統整流器，他查過，市場有很多家可以做系統整流器，但中科院為什麼設計規格只有一家國外廠商能供應，而剛好這家廠商在國內有獨家代理，既是獨家代理，為何還要公開招標？

王定宇說，因為是公開招標，就剛好有家公司跳下來低價得標，但他沒法提供中科院設定的規格，所以就買大陸劣質品替代，賺取暴利，但是這個案子為什麼會爆發，就是因為獨家代理商檢舉，因為只有他們能供應；王定宇說，這是一案雙弊，系統整流器有這麼多家廠商可以提供，中科院卻把規格訂到只有一家可以提供。中科院長說，本來是有兩家，現只有一家。

王定宇說，只有法規不一定就沒有弊端，他可以舉出十幾件中科院案例，在這種情況下，2370億海空戰力特別預算交給中科院做，又怎能放心，他提醒國防部，只要法是不夠的，人和制度才是防弊關鍵。