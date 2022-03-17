中租-KY(5871)2021年營運表現亮麗，2022年營運維持穩健成長目標，惟受大盤疲弱拖累，股價1個月來拉回近18％。在短線跌深下，今（17）日跟隨大盤同步強彈，勁揚5.65％至243元，截至午盤維持逾5％漲幅。

中租-KY股價2月中觸及272.5元高點，隨後受大盤震盪幅度加劇而一路拉回，昨（16）日下探224元的5個月低點，1個月來跌幅達近18％。三大法人本周偏空操作，迄今合計賣超2750張，主因外資賣超2773張、投顧調節賣超89張，自營商則買超112張。

中租-KY 2021年合併營收721.6億元、年增21％，歸屬母公司稅後淨利193.91億元、年增28％，每股盈餘（EPS）14.8元，全數改寫新高。其中，台灣、中國大陸及東協營收分別年增22％、22％、18％，獲利分別年增26％、45％、68％。

中租-KY 2022年2月自結合併營收60.98億元，雖較1月65.11億元減少6.35％、降至近7月低點，仍較去年同期52.41億元成長達16.36％，改寫同期新高。累計前2月合併營收126.1億元，較去年同期108.17億元成長達16.57％，續創同期新高。

展望2022年，中租-KY目標台灣應收帳款維持成長15％，中國大陸因資產品質仍算穩定，仍目標成長達15％，呆帳提存率預期可維持與去年相當。東協則隨著疫情趨穩，各地經營業務及組織漸趨穩定，目標成長達15～20％，預期將有機會超越中國大陸。