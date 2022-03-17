美國聯準會（Fed）周三會後宣布升息25基點（1碼），並發布略較預期激進的利率預測，暗示今年還將再升息6次，專家表示，這意味著為了抑制不斷高漲的通膨，美國央行或許願意犧牲經濟成長。

聯準會宣布3年多以來的首次升息，其提出的利率預測更暗示央行將進行一連串積極的升息動作，以便在未來這一年讓通膨快速回落。受此影響，美國公債殖利率大漲，美股道瓊指數和標普500指數一度由升轉跌。

在聯準會主席鮑爾召開記者會時，美股仍然震盪走低，但尾盤急速拉升，道瓊指數收漲逾500點或1.55%，標普500指數收漲2.24%。不畏利率上揚，以科技股為主的那斯達克指數大漲3.77%。

根據該美國央行發布的最新「點陣圖」，央行官員對2022年總升息次數的預測中值為7次，對2023年升息次數的預測中值為3次，並預期2024年不會升息。

華爾街經濟學家此前認為央行決策官員將預期今年共將升息5到6次，不過在聯準會公布政策決議之前，期貨市場已經將押注轉向今年共升息7次。

美銀美國短期利率策略部門主管Mark Cabana表示，「點陣圖」發出的是鷹派信號，這表示聯準會願意為了抑制通膨而犧牲經濟成長，他們必須讓經濟成長放緩才能達到目標。

根據聯準會在會後公布的最新經濟成長預測，該央行將今年美國國內生產毛額（GDP）增長預測中值從去年12月預估的4%下修至2.8%，並預估2023年和2024年的GDP成長率分別為2.2%和2%。

聯準會主席鮑爾在會後表示，2.8%仍然是非常強勁的增長，我們認為美國經濟非常強勁，能承受貨幣政策的收緊。

美國10年期公債殖利率一度站上2.246%，尾盤回跌至2.18%。對聯準會政策反應最敏感的兩年期美國公債殖利率一度漲破2%，為2019年5月首見，尾盤回落至1.97%。

美銀高層Cabana表示，債息曲線正在收窄，就如預期一樣。債息曲線收窄意味著市場預期經濟將轉弱，一旦兩年期債息高於10年期債息，債息曲線就會形成所謂的「倒掛」現象，這向來被視是經濟衰退的信號。

聯準會官員將今年的核心通膨預測從2.7%調升為4.1%，並將2023年和2024年的核心通膨預測分別調升至2.6%和2.3%。富國銀行經濟學家Michael Schumacher表示，聯準會的政策將引導通膨快速下降，這個下跌的速度真的非常快。