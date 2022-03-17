行政院政委兼工程會主委吳澤成今至立院交通委員會備詢，國民黨立委魯明哲指出，本土工程人才呈現嚴重斷層，幾乎沒有年輕人，這方面的人力市場都被移工給搶走。吳澤成表示，會趕緊培育相關人才，給予證書增加榮譽感及待遇，此外，也會推動營建工程自動化，可以盡量減少現場工作，年輕人會比較願意進來。

魯明哲指出，新冠疫情蔓延後，衍生缺料、原物料飆漲和工人不足等問題，雖然工程會有跟勞動部修正相關外籍移工引進規定及加速轉換雇主或變更工作場所的流程，但很明顯的是勞工依然不足，而且原物料成本居高不下，甚至有錢還買不到。

魯明哲提到，根據工程會的資料，從2020年到現在，中央、地方的巨額工程(新臺幣2億元以上)流標3次以上之已決標及未決標案件共就有227件。其中，以國防部主管之案件數最多(15.86％)、經濟部次之(13.22％)，含包括流標後因故未再辦理之案件。

魯明哲質詢，原物料上漲加上缺工問題導致許多工程停擺，本土工程技術人才又呈現嚴重斷層，幾乎沒有年輕人，連中年的工程人員都很稀少，這部分的勞動市場都被移工搶走，然後又說失業率太高，要如何提高年輕人投入工程事業？

吳澤成表示，確實有明顯老化現象，青年都沒進來，因此必須趕快培訓技術人力，透過給予證照，讓年輕人有榮譽感跟待遇保障，讓他們願意進入職場，技術上也盡量減少現場工作，推動營建工程自動化，像是預鑄工法，在工廠便完成大部分營造需求，年輕人會比較願意進來，多管齊下，會跟勞動部一起推動。

至於缺料問題，吳澤成則表示，台灣鋼筋是仰賴進口，因此這方面跟著國際物價變動，但飛灰、砂石則有採用固定價格讓售機制，因此，後者還可以透過機制穩定，甚至透過東砂北運方式，減緩缺料而價格飆漲等問題。