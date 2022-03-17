花蓮近海興起沙灘車體驗活動，每到盛夏，吸引不少遊客體驗刺激，但過去缺乏管理辦法，引發業者適法性，以及遊客安全等疑慮，縣府最新定出活動區域，並盤點現有19家業者，輔導於暑假旺季前籌組成立協會，導入合法，以利後續沙灘車管理發展，營造安心遊憩環境。

花蓮海岸線全長175公里，花蓮縣政府於2019年公告「所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，所轄近海範圍為北起秀林鄉和平溪口，南至花蓮溪口沙灘約50公里，縣府對沙灘車等遊憩活動採取開放、輔導態度，針對保險、商業登記、救難設施進行管理，要求禁止在溼地等保護區活動，不過屢屢傳出沙灘車活動引發爭議，去年間，傳出外地業者直接到鹽寮海域「占地營業」，遭到當地部落村民投訴。

觀光處表示，因沙灘車產業快速興起，吸引遊客前往體驗亦引發各界關注，已邀集沙灘車業者、林務局、國有財產署與秀林、新城鄉公所召開會議，提醒從事沙灘車活動前，應徵得土地管理機關同意，並辦理公司或工商登記、保險、訂定沙灘車活動事故緊急處理及通報標準作業流程。

花蓮林管處強調，現況業者行經路線部分皆屬保安林範圍，基於行政院山林開放政策，國有林地以開放為原則，全體國民得享森林惠益，但遊憩行為有破壞生態環境之虞者，將受森林法管制及處罰，業者應遵循森林法規，避免行駛森林地內，否則將被開罰。

經盤點秀林鄉、新城鄉現況有19間業者，縣府表示，為強化業者自主管理，提升沙灘車整體服務及品質，請業者於暑假旺季前自組成立協會，縣府也預料旅遊復甦，沙灘車體驗會快速發展，提醒業者遵循法規，也盼業者都能配合環境永續的觀光旅遊方式。