一卡通公司推出的咒術迴戰《特級咒物_兩面宿儺手指》一卡通，昨（16）日上午一開賣，全家超商FamiPort瞬間湧入流量，首批預購量秒殺搶光。一卡通公司感謝民眾支持並回應咒粉們的要求，將於今（17）日上午11點再次開放粉絲預購，請喜愛的民眾把握機會，別再錯過。

《特級咒物_兩面宿儺手指》一卡通，神還原的仿真手指，搭配咒語頸帶、3C專用擦拭布內襯及咒術封印木盒。一卡通表示，本次推出的咒術迴戰手指一卡通因堅持感應區設計在造型本體，加上手指的造型特殊，無論是做工、材質困難度有別以往，整體配件也希望能一次到位，故製作期比一般造型卡更長，僅能以提供最大供貨量之方式限量預購，儘可能滿足咒術迷的心願，希望鐵粉們能體諒與耐心等候。

此外，一卡通公司也特別說明，加量開賣時間因須考慮通路端其他銷售商品及服務，需避開櫃台結帳高峰期，讓民眾可以在限定時間內順利結帳，已盡力與超商協調商品預售時間，希望粉絲們體諒。同時也呼籲民眾不要過度加價轉賣，一卡通會在預購最終取貨日之後提供現貨販售，喜愛的民眾請多加關注一卡通商品發行相關訊息。