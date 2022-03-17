台中近期推出的豪宅預售新案，坪數規劃普遍落在50-90坪，扣除公設的室內實坪有限，進而讓想購買大坪數的豪客轉向成屋市場，近年來推升了「富邦天空樹」、「謙臻邸」、「國泰層峰」等百坪豪宅成屋的買氣。

根據內政部實價登錄資料顯示，109-110年，西屯區百坪以上豪宅成交紀錄有656筆，相較於107-108年的成交紀錄共514筆，數年間交易量成長了27.6%，顯示近年因百坪豪宅預售案選擇產品減少，推升豪宅成屋交易逐漸熱絡。

進一步觀察實價登錄資料發現，七期近期指標預售案如「由鉅惟上」，規劃70-90坪產品，近一年平均成交單價為69.17萬元；「聯聚方瑞大廈」規劃50坪產品，近一年平均成交單價68.1萬元，平均單價都接近7字頭。

反觀七期豪宅成屋市場如「謙臻邸」，規劃155坪高規格精裝修，近一年平均成交單價為53.89萬元；位在西區國美館的「富邦天空樹」，規劃200坪大尺度空間，近一年平均成交單價為60萬元，相較於近期的豪宅預售屋，擁有大坪數的優勢及相對合理的價格，成為豪客近期的購屋焦點。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，在社會人口結構改變影響下，近年預售新案幾乎清一色轉推中小坪數，高均價和低總價容易加快去化速度，大坪數預售產品已日趨稀少。然而，不少富豪在生活空間的使用上早已習慣大坪數，因此在選屋時會轉向成屋市場，觀察近期百坪以上成屋交易量反趨熱絡，尤其具品牌加持的個案，更具吸引力。

其中，冠德建設與龍寶建設聯手打造的豪宅代表作「謙臻邸」，規劃155坪高規格精裝修產品，有別於一般豪宅強調以毛胚交屋，透過完善的規畫及貼心的空間細節設計，帶來高規格的生活體驗，加上雙品牌合作在營建品質與品牌口碑加乘下，在產品規劃上極具優勢，社區身價不墜，穩居台中十大豪宅排行榜。

另外，位在市政北二路名人巷頭的「國泰層峰」，全棟採用SRC結構，為區域少見大坪數具標配產品，獲頂級客層喜愛。

台中七期目前大坪數豪宅預售案不多，預計今年下半年推出的「寶璽天讚」，基地面積1,200多坪，規劃100-130坪，總銷達80億元。