第一銀行於3月16日與台電舉行供應鏈融資合作備忘錄（MOU）簽約儀式，雙方共同將數位流程導入貿易融資，銀行得以降低風險、優化流程，提供台電供應商快速便捷的融資管道，台電亦可藉此機制扶植優質供應商。第一銀行希冀透過台電供應鏈融資平台的良性互動，打造第一銀行、台電、供應商三贏的友善融資生態圈。

本次第一銀行與台電攜手合作供應鏈數位協作專案，藉由串接台電SCM供應商管理平台之歷史交易紀錄、投決標公告、合約、訂單、交貨、驗收、發票、付款等資訊，銀行得以全盤掌握供應商與台電間之交易資訊，透過資訊透明化、文件數位化，除消弭文件詐欺、降低授信風險外，亦可減少人工作業，縮短作業流程。

同時，台電供應商更易取得營運資金，台電亦可確保用料品質、維護供電安全、提升採購效率並扶植優質供應商，可謂達成「銀行放心貸款、企業安心接單、台電用心照顧」三贏，以創新營利模式實踐企業社會責任。

近年來第一銀行為落實ESG（環境、社會、公司治理）永續發展及「永續經營．數位優先」之重點經營方向，推出「綠色企業優惠貸款專案」、「永續績效連結授信專案」等產品，並致力發展金融科技，運用創新模式，配合政府扶持中小企業政策，除建置「微企e時貸」企業24小時線上申貸網站外，也是首家唯一齊備三大國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）的公股銀行，更連續12年蟬聯中小企業放款市占率第一，顯見業界的信賴及肯定。

第一銀行未來將持續運用金融業影響力，推動普惠金融，落實社會責任，自我期許成為企業首選銀行。