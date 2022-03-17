印度神童阿南德曾預言3月16日將有大事發生，結果日本昨晚發生規模7.4強震，造成百餘人傷亡。而已故「盲眼龍婆」巴巴萬加在生前也預言2022年世界要面臨7大危機，地震與海嘯皆上榜，其餘還有致命病毒出現、蝗災、水資源短缺、虛擬世界吞滅現實及遭受外星人攻擊等。由於印度神童並未點明大事可能是自然災害，但盲眼龍婆卻精準說出危機是地震，也讓不少網友驚呼，比神童還準！

綜合外媒報導，「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）預言，在2022年世界將會發生7件大事，包括地震、海嘯、西伯利亞出現致命病毒、印度發生蝗災、水資源短缺、虛擬世界吞掉現實與外星人攻擊。

而日本福島縣外海昨（16日）晚發生規模7.4強震，地震深度57公里，日本氣象廳也發布海嘯警報，根據官方統計，至少造成4人死亡、97人受傷。地震與海嘯警報皆和盲眼龍婆的預言不謀而合，讓不少網友驚呼「太準了！」

盲眼龍婆已在1996年去世，但她在生前留下的預言已有不少已經成真。舉例來說，她曾預言說2004年將有海嘯災難，結果那年發生南亞大海嘯，造成30萬人罹難與失蹤；而她也曾預言說，普丁將會帶來許多受害者，俄羅斯可能成為世界主宰，結果今年二月底俄羅斯入侵烏克蘭，兩國戰爭開打。