勇士在確定以8年68億美元綁下歐森(Matt Olson)後，確定和弗里曼(Freddie Freeman)道別，而球迷還來不及猜他要到哪隊，今天消息就震撼出爐，道奇最後以6年1.62億美元(約台幣46.1億)搶人成功，他的轉隊可說是封館解除後最重磅的一筆簽約，生涯至今都待在勇士的他真的要離開亞特蘭大了！

Freddie is off to LA!



Freddie Freeman, Dodgers reportedly agree to a 6-year deal, per https://t.co/Z3s2EpgF39's @mlbbowman. pic.twitter.com/L82evs0J9g — MLB (@MLB) March 17, 2022

弗里曼爭奪戰沒持續太久，此前傳出洋基、紅襪等隊都有意網羅，不過他們都啟動了額外的操作，加上弗里曼希望能爭取長年大約，豪門道奇幾乎成為不二人選，最後沒意外以6年長約簽下他，目前32歲的弗里曼幾乎要在洛杉磯待到退休了。

Superstar Freddie Freeman is reportedly headed to Hollywood 🍿⭐️⚾️ https://t.co/isbeGv0L3h pic.twitter.com/XwrEqx0raS — MLB Network (@MLBNetwork) March 17, 2022

對此弗里曼在IG發文感性與勇士道別，他在文中說：「我日復一日付出一切，希望你們都看見。雖然我們共處時光即將結束，我還是很期待再次見到你們、在你們面前打球。等那天到來時，希望你們記得我們共創的美好回憶。我愛你們，勇士王國！永遠的冠軍！」

弗里曼生涯12年五度入選明星賽，拿下3座銀棒獎、1座金手套獎，2019年入選聯盟年度第二陣容，2020年大豐收，入選年度第一陣容、獲選國聯MVP並奪下漢克阿倫獎，接著在去年賽季隨勇士豪奪世界大賽冠軍，他們在國聯冠軍賽擊退的正是道奇隊，現在後者網羅他可說是除去一大強敵。

道奇游擊手席格(Corey Seager)去年就宣佈轉往遊騎兵，也讓球隊頓失強力左打者，目前簽下弗里曼可說是彌補這個空缺，他將與貝林傑(Cody Bellinger)、貝茲(Mookie Betts)、泰勒(Chris Taylor)、騰納(Justin Turner)、威爾史密斯(Will Smith)組成強力打線，而原本的一壘手孟西(Max Muncy)可能因此讓出守備位置。