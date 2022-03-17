303全台大停電後，近期部分區域接連發生停電，行政院發言人羅秉成今天表示，近期停電原因很多，有人為破壞、動物侵入等情況，往年也常見，經過台電努力改善下，近10年來電力故障事件，已從每年2萬多件降到9000多件，降幅有6成之多，但基於民生和產業會因停電受到損害，台電仍需精進改革。

針對近期區域型停電事件接二連三發生，羅秉成表示，行政院會今天沒有特別討論電力相關問題，不過，303停電事件讓國人非常期待台電在穩定供應可做得更好，該事件有些系統性、結構性因素，尤其電網韌性還有強化空間。

有關政府電力改善計畫，羅秉成說明，蘇貞昌院長已經指示經濟部長王美花，要在半年內提出相關改革改善作為；近期發生局部地域行停電，經濟部已經有對外說明，電力停電跟電力設備故障有關。

羅秉成進一步表示，電力設備故障原因很多，像是桃園機場停電事件，事後證明是人為惡意破壞；另外，也有動物侵入情況，往年也常見，但不能以此為理由，台電在動物入侵設備近年已經有很多改善作為，近10年來電力故障事件，也從每年兩萬多件降到9000多件，降幅有6成之多。

羅秉成強調，在政府努力下，電力設備故障事件有趨緩下降，但還是不能掉以輕心，任何電力影響對民生經濟不便，甚至產生損害，台電對於電力改革措施，仍要持續精進。